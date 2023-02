Der 61-Jährige erzählt von sich und seinem Leben. Er sagt: „Ich weiß, was Depressionen sind.“ Es gibt aber einen Ort, an dem er sich besonders gut fühlt.

Bad Vilbel - Pur-Frontmann Hartmut Engler kann nach eigenen Angaben mit den Höhen und Tiefen in seinem Leben inzwischen gut umgehen. „Ich weiß, was Depressionen sind. Was mir hilft: Es geht vorbei. Und ich arbeite daran, dass es nicht zu hoch und nicht zu tief wird“, sagte der 61 Jahre alter Sänger und Songschreiber dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt.

Obwohl er weiterhin oft mit sich hadere, gebe ihm die Bühne immer wieder das Gefühl, der richtige Mann an der richtigen Stelle zu sein. „Die Treppe nach oben ist enorm steil. Aber dann gehe ich raus auf die Bühne und da macht es Klick.“ Das sei wunderbar, sagte Engler.