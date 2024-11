Los Angeles - Die einen mögen die Kulisse für einen Heiratsantrag perfekt finden, die anderen eher kitschig: Vor einem Blumenbogen mit rosa-roten Rosen und mit Blick aufs Meer hat der NFL-Sportler Josh Allen (28) um die Hand der Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld (27) angehalten. Das Paar postete ein Foto von der romantischen Szene auf Instagram. Allen, gefeierter Quarterback der Buffalo Bills, kniet darauf vor seiner Freundin.

Die beiden wurden erstmals im Mai 2023 öffentlich zusammen gesehen. Seither gab es auch gemeinsame Besuche bei Spielen der amerikanischen Football-Liga NFL.

Steinfeld war als Teenager ein Nachwuchsstar in Hollywood. 2011 wurde sie für ihre Rolle in dem Western-Remake „True Grit“ für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Danach war sie in Filmen wie „Romeo und Julia“, „3 Days to Kill“, „Pitch Perfect 2“ und „Bumblebee“ zu sehen.