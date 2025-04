Seit mehr als zehn Jahren moderiert Guido Maria Kretschmer die erfolgreiche Fernsehserie "Shopping Queen" auf Vox. 2025 wird für die Sendung erneut in Sachsen-Anhalt gedreht. Aber wie gestaltet der erfolgreiche Moderator und Modedesigner sein Leben abseits der Kamera?

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Fernsehsendung "Shopping Queen" hat Kultstatus und mit ihr wohl auch deren Moderator, der Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

Aber wer ist der Mann hinter der erfolgreichen Sendung? Wie hat er seine Karriere begonnen? Und was ist über sein Privatleben bekannt? Hier gibt es alle wichtigen Infos:

Wofür ist Guido Maria Kretschmer bekannt?

Besonders bekannt ist Guido Maria Kretschmer für die TV-Sendung "Shopping Queen", die seit 2012 bei Vox läuft. Dabei treten fünf Frauen aus einer Stadt gegeneinander an, die innerhalb einer bestimmten Zeit ein Outfit sowie Styling zu einem Motto zusammenstellen müssen.

Auch interessant: Magdeburgs erste „Shopping Queen“ beim Deutschen Filmball: So geht es Bianca heute

Die Frau, die am Ende von den anderen Kandidatinnen sowie von Kretschmer selbst die beste Bewertung bekommen hat, gewinnt und wird "Shopping Queen".

In welchen Städten in Sachsen-Anhalt wurde schon mal für "Shopping Queen" gedreht?

2024 wurde "Shopping Queen" zum ersten Mal in Magdeburg aufgezeichnet. 2025 kommt die Sendung zum zweiten Mal nach Magdeburg. Vom 23. bis 27. Juni wird in der Landeshauptstadt gedreht. Frauen mit einer Leidenschaft für Mode können sich bewerben.

Auch interessant: Shopping Queen: Diese Magdeburger Orte, Modeläden und Friseure waren bei der ersten Auflage dabei

Auch in Halle wird die Sendung in diesem Jahr erstmalig aufgezeichnet. Der Dreh soll vom 30. Juni bis 4. Juli stattfinden. Momentan werden Kandidatinnen für die Vox-Show gesucht.

Woher kommt Guido Maria Kretschmer?

Guido Maria Kretschmer wurde am 11. Mai 1965 in Münster geboren. Dort ist er mit seinen Eltern sowie drei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Mittlerweile wohnt er mit seinem Mann Frank Mutters in Hamburg.

Wie war Guido Maria Kretschmers Beziehung zu seinen Eltern?

Die Eltern des Modedesigners sind 2023 kurz hintereinander gestorben, was ihn sehr mitgenommen hat. Kretschmer hatte eine enge Bindung zu seiner Mutter und seinem Vater: "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Dissonanzen hatten", sagte er in der NDR-Sendung "deep und deutlich".

Was hat Guido Maria Kretschmer studiert?

Nach seinem Abitur hat Kretschmer kurzzeitig Medizin studiert, bevor er sich dazu entschied, Modedesigner zu werden.

Auch interessant: Wussten Sie das schon? Lustige Fakten über "Shopping Queen" in Magdeburg

Was Guido Maria Kretschmer mit Udo Lindenberg zu tun?

Auf dem Hippiemarkt "Las Dalias" auf Ibiza hat der Modedesigner in den 1980er Jahren an einem Stand selbstgenähte Kleidungsstücke verkauft. Der Sänger Udo Lindenberg kam an dem Stand vorbei und hat bei Kretschmer Jacken aus Brokat für eine Tour bestellt.

Mit wem ist Guido Maria Kretschmer verheiratet?

Seit 2018 ist Kretschmer mit dem Maler Frank Mutters verheiratet. Die Hochzeit fand auf der Insel Sylt statt. Mutters und Kretschmer leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und sind seit schon fast 40 Jahren ein Paar. Mutters ist zehn Jahre älter als Kretschmer.

Lesen Sie auch: „Shopping Queen“ in Magdeburg: Heyrothsbergerin rockt TV-Show und begeistert Guido Maria Kretschmer

Wie heißt das Modelabel von Guido Maria Kretschmer?

Kretschmers eigenes Modelabel heißt "Guido Maria Kretschmer Fashion", bei dem er Mode für Frauen und für Männer designt und verkauft. Auch für den Schuhhändler Marco Tozzi entwirft er Schuhkollektionen.

Zu Beginn seiner Karriere hat er unter anderem Uniformen für die Crew-Mitglieder der Fluglinie Hapag-Lloyd entworfen. Auch für Theaterstücke und Filme kreierte er Kostüme.