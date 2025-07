"Untenrum": So fing die Liebe von "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer zu Frank Mutters an

Hamburg. – Mit einem Hund und Armani-Ledersandalen überzeugte Frank Mutters vor 40 Jahren seinen Ehemann Guido Maria Kretschmer von sich.

"Bei Frank waren es die Unterschenkel, die mich umgehauen haben. Es hat quasi untenrum bei Frank und mir angefangen", erzählt Kretschmer jetzt in einem Bild-Interview.

Liebe von Guido Maria Kretschmer fing in Münster an

Der damals 20-jährige Guido Maria Kretschmer wurde von Mutters in Münster um den Finger gewickelt. Vor dem heutigen Star-Designer habe ein süßer blinder Hund gestanden, der von seinem Herrchen durch Schnipsen durch das Leben geführt wurde.

Hunde-Fan Kretschmer schaute von unten nach oben. Er erblickte seinen zukünftigen Mann, der in bis zu den Knien gewickelten Armani-Ledersandalen steckte – wie ein römischer Gott, meint Kretschmer.

Kretschmer und Mutters gaben sich fünfmal das Ja-Wort

Zwei Jahre später feierten Kretschmer und Mutters eine "wilde Hippie-Hochzeit" auf Ibiza. Bisher hätten sich die zwei fünfmal das Ja-Wort gegeben. Sowohl auf Sylt als auch auf Mallorca läuteten demnach die Kirchenglocken.

Vierzig Jahre Liebe – die meiste Zeit im Rampenlicht – verliefen bei dem Ehepaar bisher ohne Skandale. Doch beide mussten auch schon große Verluste zusammen durchstehen: In nur anderthalb Jahren verloren sie gleich vier ihrer fünf Windhunde. Aimée, Undine, Alaiyha und Idaya verließen das Paar. Die einzig verbleibende Hündin: Ivy.

Hunde von Guido Maria Kretschmer in Hamburg beerdigt

Der "Shopping Queen"-Star hat mit Ehemann Frank die Hunde im Garten ihres Grundstückes in Hamburg beerdigt. "Ich konnte sie nicht weggeben. Ich habe meine verstorbenen Hunde in weißes Leinen gebettet und eingenäht. Wie sich das gehört", so Kretschmer.

"Ich habe ihren Kopf auf kleine Federkissen gelegt. Sie liegen warm, in Felle eingenäht. Für mich war es wichtig, dass meine Hunde weich liegen", so der Designer gegenüber Bild. Auch Fotos haben den Weg ins Grab gefunden.

Damit die letzte Hündin des Paares nicht allein ist, haben Kretschmer und Mutters gleich zwei Spielkameraden für Ivy aus dem Tierheim adoptiert: zwei Windhündinnen. "Meine Hunde sind eine Familienbereicherung", so der Designer.