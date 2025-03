„Welcome to the world, baby boy“. Mit einem Foto auf Instagram teilt der Schauspieler die Freude über seinen neugeborenen Sohn.

London - „Gossip Girl“-Schauspieler Ed Westwick (37) und seine Frau Amy Jackson (33) sind Eltern geworden. Auf Instagram postete Westwick ein Foto des Paares, auf dem Jackson ein Baby auf dem Arm hält. Dazu schrieb der britische Schauspieler: „Welcome to the world, baby boy“ („Willkommen in der Welt, kleiner Junge“), „Words can't express the wonder“ („Worte können das Wunder nicht ausdrücken“) und den Namen Oscar Alexander Westwick.

Der Schauspieler ist für seine Rolle in der Erfolgsserie „Gossip Girl“ bekannt - darin spielte er den Unternehmersohn Chuck Bass, der oft in Skandale verwickelt ist. Auch seine Frau ist Schauspielerin und hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung.