Der neue Dschungelkönig Gil Ofarim appelliert in einem Instagram-Beitrag an seine Fans, ein Buch nicht zu kaufen. Was dahintersteckt.

"Lasst euch nicht verarschen!": Sänger warnt Fans vor Kauf von "Die Biografie über Gil Ofarim"

Magdeburg/Halle (Saale). – Zwei Wochen ist es inzwischen her, dass Gil Ofarim (43) zum Dschungelcampkönig gewählt wurde. Nun wendet sich der Sänger mit einer eindringlichen Warnung auf Instagram an seine Fans.

Denn offenbar ist ein Buch über Gil Ofarim erschienen, von dem er bisher nichts wusste.

Biografie über Gil Ofarim? Sänger wusste über Buch nicht Bescheid

"Wie ich gerade erfahren habe, hat sich da irgendjemand etwas erlaubt, und zwar ein neues Buch geschrieben. Dieses Ding hier", sagt er und hält ein Softcover-Buch mit dem Titel "Die Zerbrechlichkeit des Ruhms – Die Biografie über Gil Ofarim" in die Kamera.

Das Buch, so Ofarim weiter, sei erst vor ein paar Tagen herausgekommen. Sogar sein Sieg im Dschungelcamp käme darin vor. "Der Typ war unfassbar schnell", stellt der 43-Jährige fest.

Und der Inhalt? Was steht in dem Buch drin? "Wenn ihr mich fragt, das ist einfach nur KI und auch die Bilder sind alle einfach nur KI", stellt Ofarim scheinbar amüsiert fest und richtet eine Warnung an seine Fans.

"Kauft den Quatsch nicht!" - Ofarim richtet auf Instagram Appell an seine Fans

"Kauft den Quatsch nicht! Lasst euch nicht verarschen. Da will jemand nur schnell Geld machen", lautet das Urteil des 43-Jährigen. Indes macht er auf sein eigenes Buch "Freiheit in mir" aufmerksam.

Das sei 2020 als Spiegel-Bestseller erschienen, wie Ofarim stolz mitteilt. Das Buch sei jedoch nicht mehr als physische Version erhältlich, sondern nur noch als E-Book.

Gil Ofarim polarisiert mit seinen Äußerungen im Dschungelcamp

Das kurze Instagram-Video ist nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp der erste Beitrag, in dem sich Gil Ofarim direkt an seine Fans richtet.

Während und auch nach der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hatte Ofarim mit seinen Äußerungen zum Davidstern-Skandal polarisiert.

Sogar der Leipziger Hotelmitarbeiter, dem Ofarim Antisemitismus vorgeworfen hatte, hatte zwischenzeitlich sein Schweigen gebrochen und sich zu Ofarims Äußerungen im australischen Dschungel geäußert. Und Prominente wie zum Beispiel Amira Aly werfen ihm vor, die Ibes-Zuschauer manipuliert zu haben.