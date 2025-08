Los Angeles - Rock-Röhre Stevie Nicks muss ihre laufende Nordamerika-Tour wegen einer Verletzung für zwei Monate unterbrechen. Sie habe sich einen Schulterbruch zugezogen, teilte die Singer-Songwriterin ihren Fans über Instagram mit. Ihre geplanten Auftritte im August und September müsse sie verschieben. Anfang Oktober möchte die 77-Jährige ihre Nordamerika-Tournee wieder fortsetzen.

Nicks wurde als langjährige Sängerin der Rockband Fleetwood Mac („Rumours“) berühmt und machte auch als Solokünstlerin („Bella Donna“) Karriere. Kürzlich gab sie bekannt, gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Lindsey Buckingham ihr altes Album „Buckingham Nicks“ von 1973 neu herauszubringen. Es soll Mitte September veröffentlicht werden.

Im April hatte Nicks zudem mitgeteilt, dass sie an einem neuen Album arbeite. Die Idee dazu sei ihr nach den verheerenden Feuern in Los Angeles im Januar gekommen. Damals hatte sie ihr Haus in dem schwer betroffenen Stadtteil Pacific Palisades verlassen müssen und mehrere Monate in einem Hotel verbracht.