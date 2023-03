Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Gary Rossington, Gitarrist der Southern-Rock-Band Lynyrd Skynyrd, ist am 5. März 2023 im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte die Gruppe am Montag via Facebook mit. Er war das letzte noch verbliebene Gründungsmitglied.

Gary Rossington ist tot: Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist mit 71 Jahren gestorben – Todesursache unklar

„Voller Mitgefühl und Trauer müssen wir euch mitteilen, dass wir heute unseren Bruder, Freund, Familienmitglied, Songwriter und Gitarristen Gary Rossington verloren haben. Gary ist jetzt mit seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und spielt es schön, so wie er es immer tut“, schreiben Lynyrd Skynyrd auf Facebook.

Woran Gary Rossington gestorben ist, ist bislang unklar. Bereits 2003 musste er sich einer fünffachen Bypass-Operation unterziehen und litt jahrelang unter Herzproblemen. Nach einer weiteren Herz-OP im Juli 2021 musste der Gitarrist kürzertreten und spielte bei Konzerten mitunter nur einzelne Songs.

Lynyrd Skynyrd: Gründungsmitglieder sterben bei Flugzeugabsturz

Lynyrd Skynyrd wurde im Jahr 1964 gegründet, erzielte jedoch erst in den 1970er Jahren größere Erfolge. Neben Hits wie „Free Bird“, „Simple Man“ und vor allem „Sweet Home Alabama“ prägten sie den Southern Rock der damaligen Zeit entscheidend mit.

Bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 1977 kamen Sänger Johnny Van Zant, Gitarrist Steve Gaines sowie seine Schwester und Background-Sängerin Cassie Gaines ums Leben. Rossington überlebte den Absturz schwer verletzt.

Nach dem Tod von Schlagzeuger Robert „Bob“ Burns im Jahr 2015 und Bassist Larry Junstrom im Jahr 2019 war Rossington das letzte noch verbliebene Gründungsmitglied von Lynyrd Skynyrd.