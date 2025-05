Mit einem emotionalen Post erinnert Vanessa Blumhagen, ehemalige Society-Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens, an ihren verstorbenen Kollegen Jan Hahn.

Emotionale Botschaft an Jan Hahn: Wie Vanessa Blumhagen an ihren Kollegen erinnert

Köln. - Die Journalistin Vanessa Blumhagen hat an ihren ehemaligen Sat.1-Frühstücksfernsehen-Kollegen Jan Hahn erinnert. Der Schauspieler und Moderator war vor vier Jahren, am 4. Mai 2021, im Alter von 47 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Seinen Todestag nahm die Society-Expertin Vanessa Blumhagen zum Anlass, ein gemeinsames Foto auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Dazu schrieb sie vom letzten Tag mit Hahn. Sie hätten gemeinsam in Köln gefrühstückt und sich abends erneut treffen wollen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen.

Vanessa Blumhagen vermisst Moderator Jan Hahn sehr

"Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass ich Dich sehe, ich hätte alles abgesagt", hielt Blumhagen nun rückblickend fest. Sie könne es nicht glauben, dass sie Jan Hahn nie wieder sehe und höre, so Blumhagen.

"Pass auf mein Ennakind auf, da wo Du jetzt bist", teilte Vanessa Blumhagen weiter mit und setzte dazu Herz-Emojis. Damit ist ihre französische Bulldogge Enna gemeint, von der sie sich Ende April verabschieden musste.

Mehr als 13.000 Likes bekam Vanessa Blumhagen in nicht einmal 24 Stunden für ihren Post. Auch Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen kommentiert in Anteilnahme: "Ich denke schon den ganzen Tag an Jan."