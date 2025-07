Emily Curiel/ [email protected] /TNS via ZUMA Press Wire/dpa

New York - Footballstar Travis Kelce (35) hat auf Instagram erstmals Fotos von sich mit Freundin Taylor Swift (35) geteilt und damit Begeisterung bei den gemeinsamen Fans ausgelöst. Er habe „in dieser Offseason einige Abenteuer“ erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die dreizehn Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen.

Auf den gemeinsamen Fotos sitzen Swift und Kelce in einem Restaurant, stehen im Schnee oder auf Schlittschuhen. Das Promi-Paar umarmt sich, albert herum oder strahlt vergnügt in die Kamera. Mit „Offseason“ wird im US-Sport die Zeit zwischen zwei Spielzeiten bezeichnet.

Millionen Likes binnen weniger Stunden

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Seitdem zeigen beide sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit, auf seiner Instagram-Seite hatte Kelce bislang jedoch keine gemeinsamen Fotos gepostet. Swift hatte vergangenen Sommer nach einem Konzert in London ihr erstes Foto mit Kelce geteilt - darauf sind beide im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen.

Kelces Post hatte am Freitagmorgen schon nach sieben Stunden mehr als zwei Millionen Likes. In den Kommentaren bejubelten Swifts Fans die privaten Bilder der Sängerin. Kelce sei der „unerwartete Held des Swiftie-Universums“, heißt es in einem Kommentar. Jemand anderes bemerkte mit einem tränenüberströmten und einem Herz-Emoji, die Sängerin sehe „so glücklich“ aus.