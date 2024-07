Falko Ochsenknecht: So reagieren Freunde und Kollegen auf seinen Tod

Halle (Saale)/DUR. - Der aus der Reality-Soap "Berlin – Tag und Nacht" bekannte Falko Ochsenknecht aka "Ole ohne Kohle" ist überraschend gestorben. Das teilte seine Partnerin "Perle" am 2. Juli 2024 auf TikTok mit.

Falko Ochsenknechts Partnerin hat am 2. Juli 2024 dessen Tod auf TikTok bekannt gegeben. Screenshot/tiktok.com/@perle.vs.ole

"Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen", heißt es in ihrem Beitrag. "Es ist schlimm, dass ich diesen Post erstellen muss, aber da hier im Netz schon Gerüchte kursieren, würde ich dem gerne vorgreifen. Es ist alles schlimm genug und wir können das alles noch nicht fassen."

Kollegen von "Berlin - Tag und Nacht" trauern um Falko Ochsenknecht

Auch Falko Ochsenknechts Kollegen von "Berlin – Tag und Nacht" trauern um "Ole ohne Kohle". Auf dem offiziellen Instagram-Account der RTL2-Show heißt es: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht."

Der Reality-Darsteller Denny Heidrich, der ebenfalls bei "Berlin – Tag und Nacht" mitgespielte, postete ein Foto von sich und Ochsenknecht in seiner Instagram-Story. Dazu schrieb er: "Ruhe in Frieden (...) Danke für die schöne und lustige Zeit, die wir gemeinsam hatten."

Ochsenknechts frühere Kollegin Pia Tillmann, mit der er für "X-Diaries" und "Berlin – Tag und Nacht" vor der Kamera stand, verabschiedete sich ebenfalls auf Instagram von ihm.

"Ach Falko, wie sehr hatte ich auf einen richtig beschissenen Scherz gehofft. Gehofft, dass das alles nicht stimmt und du dich heute zu Wort meldest und sagst 'was soll der Scheiss, hier bin ich doch!'", schrieb Tillmann.

"Jetzt ist sicher, dass das eine sich nicht erfüllende Hoffnung bleibt und mein Herz weint. Ich weine und ich kann grade einfach nicht aufhören."

In dem Instagram-Post heißt es weiter, dass sie oft mit Ochsenknecht auf ihrem Balkon gesessen und über "ernste und tiefgründige Themen" geredet habe. "Viele Menschen durften diese Seite von dir gar nicht kennenlernen, welch ein Glück ich doch habe, dass du sie mir gezeigt hast."

Bekannt aus "Berlin Tag und Nacht": Falko Ochsenknecht aka "Ole ohne Kohle" ist tot

Wie die Bild berichtet, wurde Falko Ochsenknecht am 1. Juli leblos in seiner Wohnung in Berlin gefunden. Die Todesursache soll den Angaben zufolge ein Herzstillstand gewesen sein.

Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt. Er war durch seine Rolle "Ole Peters" aka "Ole ohne Kohle" in der RTL2-Sendung "Berlin - Tag und Nacht" bekannt geworden. Am 30. Juli hätte er seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Ochsenknecht spielte außerdem in der 6. Staffel der RTL2-Datingshow "Adam sucht Eva" mit und veröffentlichte mehrere Schlagerlieder. Mit dem Song "Ich bin kein Model und kein Superstar", der bei "Berlin Tag und Nacht“ entstanden war, trat er unter anderem bei "The Dome" und auf Mallorca auf.

Falko Ochsenknechts herzzerreißender letzter Post auf Instagram

Sein letzter Post auf Instagram von Dezember 2023 wirkt vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse besonders herzzerreißend. Damals hatte Ochsenknecht ein schwarz-weißes Foto von sich und Alfio De Benedictis alias Fabrizio gepostet.

Mit dem Bild verabschiedete er sich von seinem alten Freund und Arbeitskollegen, der ebenfalls bei "Berlin - Tag und Nacht" mitspielte und Ende vergangenen Jahres überraschend gestorben war.

Nun nehmen viele Fans genau unter diesem Post auch Abschied von Falko Ochsenknecht.