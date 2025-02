Angst um "Bares für Rares"-Star: Fabian Kahl in der Notaufnahme

Der Antiquitätenhändler Fabian Kahl ist bekannt aus der ZDF-Show "Bares für Rares". Am Wochenende musste er in die Notaufnahme.

Ranis. Der Antiquitätenhändler Fabian Kahl, bekannt aus der ZDF-Show "Bares für Rares", löste am Wochenende Besorgnis bei seinen Fans aus. Der 33-Jährige postete auf seinem Instagram-Account, dass er in der Notaufnahme ist.

"Eigentlich wollte ich morgen nach Köln ans Set fahren, um 'Bares für Rares' zu drehen. Daraus wird jetzt nix", berichtete er in seiner Story. Kahl war krank, er vermutete zunächst eine Tracheitis. Das ist eine Entzündung der Luftröhre.

Fabian Kahl in der Notaufnahme: Mehr als 40 Grad Fieber

Einige Stunden später meldete er sich zurück: "Mein Fieber ist leider auf 40,6 Grad gestiegen und somit haben wir uns entschieden, in die Notaufnahme zu fahren, um diverse Tropenkrankheiten ausschließen zu können", informierte er seine knapp 34.000 Follower.

Der im thüringischen Ranis lebende Antiquitätenhändler war erst vor einigen Tagen von einer Reise nach Uganda zurückgekehrt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Yvonne war er Anfang des Jahres dazu aufgebrochen.

In einem weiteren Instagram-Post dann die Entwarnung aus dem Krankenhaus: Bei seiner Erkrankung habe es sich nur um eine Grippe gehandelt, so Kahl. "Der Arzt meinte jedoch, dass es genau richtig war, direkt bei den ersten Symptomen vorbeizukommen", so der TV-Star.

Bei Fieber oder anderen Beschwerden nach einer Tropenreise solle man sofort ärztlichen Rat einholen, appelliert er.