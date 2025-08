Nach der Trauung in London geht die Party in Marrakesch weiter: Die Feierlichkeiten zur dritten Hochzeit von „Scary Spice“ Mel B sind noch nicht vorbei, wie die 50-Jährige auf Instagram zeigt.

London - Das frühere Spice Girl Mel B hat von ihren Hochzeitsfeierlichkeiten noch nicht genug. Am Wochenende teilte die 50-Jährige in den sozialen Medien ein Foto aus Marrakesch von sich und ihrem Ehemann Rory McPhee. Die Hochzeit sei so schön gewesen, „dass wir die Feier mit unseren Liebsten an unserem Lieblingsort fortsetzen“, schrieb sie dazu. „Wir hatten die Zeit unseres Lebens.“

Die Sängerin, die einst auch als „Scary Spice“ bekannt war, und Rory McPhee hatten sich Anfang Juli in der Londoner St.-Paul's-Cathedral das Ja-Wort gegeben. Für Mel B ist es die dritte Ehe.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen über eine Reunion-Tour der legendären Girlband gegeben, etwa zum 30. Jubiläum ihres ersten Erfolgshits „Wannabe“ im kommenden Jahr. Dass alle fünf Sängerinnen gemeinsam auf der Bühne stehen werden, wie zuletzt bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012, gilt aber als unwahrscheinlich.