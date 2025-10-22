Berlin - Schauspielerin und Moderatorin Eva Habermann findet es unverständlich, dass Fremde sich mit ihrer Kinderlosigkeit beschäftigen. „Ich hätte gerne Kinder in meinem Leben gehabt, aber ich habe meinen Freund erst mit vierzig kennengelernt, da waren die Chancen auf eine Schwangerschaft eher gering“, sagte die 49-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. „Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden. Und das ist dann auch okay so.“

Ihr falle auf, dass ihre Kinderlosigkeit oft fremde Menschen beschäftige, sagte die Schauspielerin („Unsere Farm in Irland“). „Für mich ist das völlig unverständlich. Muss sich eine Frau denn über das Kinderkriegen definieren?“ Es gebe so viele Männer, die keine Kinder haben, und bei denen sage niemand etwas, führte Habermann aus. „Aber Frauen werden schnell schräg angeschaut, als wären sie unnormal, nur weil sie keine Kinder haben.“

Laut „Bunte“ ist Habermann seit zehn Jahren mit ihrem Partner Alexander König zusammen und seit mehreren Jahren mit ihm verlobt. Die Hochzeit sei ihr aber nicht so wichtig, sagt sie.