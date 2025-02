Am Samstag entscheidet sich in Stefan Raabs Sendung "Chefsache ESC", welcher Künstler Deutschland beim Eurovision Song Contest vertritt. Ein Lied kristallisiert sich im Vorfeld als Favorit heraus.

Hürth. - Der Eurovision Song Contest (ESC) wird wieder zur "Chefsache": Stefan Raab, der Deutschland 2010 mit Lenas "Satellite" zum Sieg geführt hat, ist nach langer Pause erneut am Vorentscheid des deutschen Beitrags für den Musikwettbewerb beteiligt.

Der ESC findet am 17. Mai in Basel statt. Doch bevor es soweit ist, entscheidet sich Deutschland im Finale von "Chefsache ESC" am 1. März dafür, welchen Künstler das Land zum Musikwettbewerb schickt.

Ein Song sticht dabei besonders heraus: "Baller" vom Wiener Geschwister-Duo Abor & Tynna. Sängerin Tünde und Cellist Attila Bornemisza sind in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Während sie früher eher klassische Musik gemacht haben, wollen sie jetzt mit einen Electropop-Song gewinnen.

Sollte ihnen das gelingen, würde die Bundesrepublik zum ersten Mal seit 2007 mit einem deutschsprachigen Lied beim ESC auftreten. Damals sang der 2016 verstorbene Roger Cicero "Frauen regier'n die Welt".

Stefan Raab ist von "Baller" begeistert

Stefan Raab scheint von "Baller" begeistert zu sein. "Das ist der jüngste und in der Produktion modernste Song - ein wirklich sehr guter Song", sagt der Jury-Chef. Mit dem Lied hätten die Österreicher "das richtige Werk auf ihrer Seite". Zudem passe das Lied "supergut zu ihr und ihrem Typ". Jury-Mitglied Elton adelte Tünde als "weiblichen Cro".

In dem Lied geht es um das Ende einer Liebe. Tünde Bornemisza singt: "Ich baller Löcher in die Nacht, Sterne fall'n und knallen auf mein Dach. Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'. Aber ich komm nie wieder, egal, was du mir sagst."

Eigentlich hatten Tünde und ihr Bruder Attila einen anderen Song ins Auge gefasst. Allerdings sei Raab so begeistert von Ausschnitten des Liedes gewesen, die auf TikTok veröffentlicht wurden, dass sie doch mit diesem beim Vorentscheid antreten. "Das Ding vergisst du nicht", urteilte Raab.

Obwohl Entertainer Elton Stefan Raab bei den bisherigen drei Ausgaben von "Chefsache ESC" in der Jury unterstützt hat, wird er im Finale am Samstag nicht dabei sein. "Er kann wegen eines privaten Termins in dieser Ausgabe nicht mit auf dem Jury-Podium sitzen", heißt es dazu.

Fast 70.000 Aufrufe auf Youtube

Auf Youtube hat das Video vom Live-Auftritt des Geschwister-Duos im Halbfinale mittlerweile fast 70.000 Aufrufe. Die Kommentare fallen ähnlich positiv aus wie die Kritik von Raab: "Ohrwurm! Der beste Song aus den verbleibenden neun", schreibt ein User. Ein anderer verspricht: "Meine ganze Rente zum Voten wird verballert!" Auch internationale Fans hat das Lied: "I love it ... 12 points from Italy."

Nur den Beitrag der Nürnberger Mittelalter-Rock-Band "Feuerschwanz" schauten sich mehr Menschen an. "Knightclub" gilt zudem als größter Konkurrent von "Baller".

Das Finale von "Chefsache ESC" läuft am 1. März ab 20.15 Uhr im Ersten.