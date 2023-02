Ihre Hochzeit ist schon eine Weile her: Jetzt haben Portia de Rossi und Ellen DeGeneres in illustrer Runde ihr Eheversprechen erneuert.

Montecito - US-Talkshowlegende Ellen DeGeneres (65) hat ihre Ehe mit Partnerin Portia de Rossi (50) gemeinsam mit anderen Prominenten gefeiert. Wie auf einem am Donnerstag veröffentlichten Video auf DeGeneres' Youtube-Kanal zu sehen war, wurde sie von ihrer Frau bei deren Geburtstagsparty mit einer Zeremonie überrascht, bei der das Paar sein Ehegelübde erneuerte. Britischen Medienberichten zufolge gehörten auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zu den Gästen.

In dem Video ist zu sehen, wie sich de Rossi im weißen Hochzeitskleid ihren Weg durch Gäste in einem großen Raum bahnt. US-Country-Sängerin Brandi Carlile spielt auf der Gitarre, bevor Kardashian-Matriarchin Kris Jenner eine Rede hält, in der sie an die Hochzeit des Paares im Jahr 2008 erinnert. „Diese beiden sind füreinander geboren“, so Jenner.