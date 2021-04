Einer für alle: Was Deutschlands Lieblingsfinnen Samu Haber mit Halle verbindet

Der Bücherberg schmilzt nur sehr, sehr langsam weg vor Samu Haber, der Band für Band seiner druckfrischen Autobiografie mit seinem Namen versieht. Und dabei noch Spaß hat, wie es scheint: Mal schreibt er breit grienend „Hühnerhaut“ über sein Autogramm, dann wieder malt er ein Herzchen hin.

„Ich verstecke Ostereier“, schmunzelt der 44-Jährige und wirkt, als sei der Autogrammtermin in einem Hinterzimmer der halleschen Buchhandlung Thalia so ziemlich das Schönste, was er sich für einen sonnigen Herbsttag als Beschäftigung vorstellen könne.

Samu Haber: Der lange Weg zum Erfolg

Wäre nicht die Corona-Pandemie, die Haber daran hindert, eine ganz normale Autogrammstunde mit langen Schlangen begeisterter Fans abzuhalten, würde der Kopf, Sänger und Gitarrist der Band Sunrise Avenue einen öffentlichen Auftritt zweifellos genauso geduldig und freundlich schmunzelnd absolvieren.

Zu gut weiß Samu Haber noch, wie es vorher war, ehe der große Erfolg kam, ehe er berühmt wurde und kaum einen Schritt gehen konnte, ohne von Fans um ein Selfie gebeten zu werden. 15 lange Jahre lang schlug sich der Sohn einer finnischen Mutter und eines deutschen Vaters eher schlecht als recht durch - Haber verkaufte in Spanien zwielichtige Ferienwohnrechte und in Finnland Versicherungen.

„Aber seit ich Bon Jovi als Kind im Fernsehen sah, wollte ich immer Musik machen“, erzählt er. Haber gründet eine Band und noch eine, er putzt Klinken und bettelt um Auftritte und lässt nicht locker, obwohl ihn keine Plattenfirma haben will.

Aufgeben war für Samu Haber keine Option

Natürlich habe er in dieser Zeit darüber nachgedacht, aufzugeben. „Viele, viele Male, jeden Tag“, sagt Samu Haber. Aber wie gibt man etwas auf, dass nach einem gerufen hat? Woher die Kraft kam, weiterzumachen, weiß er selbst nicht. „Natürlich liebe ich die Musik wirklich, ich liebte unsere Songs, ich fand sie toll“, sagt er.

„Wir hatten einen tollen Geist in der Band und wir hatten sogar drei Fans: meine Mutter Eve, meine Schwester und die Freundin des Bassisten.“ Samu Haber knipst das Jungslächeln an, mit dem er Stadien und Fernseharenen verzaubern kann. Achselzucken. „Ich denke, dass ich einfach keine andere Wahl hatte.“

Denkwürdiger Auftritt in Halle

Es war ausgerechnet ein Abend in Halle, an dem die Mischung aus schwermütigen Texten, himmelhochjauchzenden Melodien und Mitsing-Refrains zum ersten Mal richtig zündete. Beim Laternenfest 2006 waren Sunrise Avenue für die große Bühne gebucht - ein Abend, den Samu Haber nie vergessen wird. „Es war unsere erste Chance, bei einem Festival zu spielen, und dann warteten wir auf unsere Instrumente, bis es hieß, die kommen nicht, die sind irgendwo in Polen.“

Aufgeben aber ist keine Option. „Wir haben Ray Wilson, der auch spielen sollte, gefragt, ob sie uns ihre Sachen leihen.“ Mit einer Gitarre in der Hand, die er noch nie gesehen hat, mit einem Klavier anstelle der Keyboards und einem Rechtshänder-Schlagzeug, an dem der Linkshänder Sami Osala trommelt, liefert das Quintett einen denkwürdigen Auftritt. „Niemand kannte uns, aber die Leute waren sofort begeistert.“

Nicht nur wegen des Laufstegs ins Publikum, „sowas hatte ich nie vorher gehabt“, fühlt sich Samu Haber „fast so cool“ wie Jon Bon Jovi. Wenig später bei einem Klubkonzert in Berlin wird ihm dann klar, dass Sunrise Avenue wirklich funktioniert.

Durchbruch mit Sunrise Avenue

„Wir schauten vor dem Auftritt durch ein Loch im Vorhang, und da kamen wirklich Leute, um uns zu sehen - die hatten zwölf Euro Eintritt bezahlt, für uns“, freut er sich heute noch. „Ich fühlte mich wie Bono von U2 oder Dave Grohl von den Foo Fighters in einer Person.“

Anderthalb Jahrzehnte später hat Samu Haber die beiden Rockgrößen an Popularität längst eingeholt. Ausgerechnet die falscheste Entscheidung seiner Karriere katapultierte den Komponisten von Hits wie „Fairytale gone bad“ und „Hollywood Hills“ in die Stratosphäre des Superstar-Ruhms.

Eigentlich „nur um der Band zu helfen, weiter vorwärtszukommen“ (Haber), stimmt er vor sieben Jahren zu, Talentetrainer der Fernsehshow „Voice of Germany“ zu werden.

Haber bereut Teilnahme an „Voice of Germany“

Eine dumme Idee, wie er heute denkt, „weil ich ja die Sprache nicht spreche“. Völlig verloren sitzt er damals in seinem großen roten Sessel. „Ich verstand nichts und wusste nicht, was ich sagen soll.“ Abends im Hotelzimmer habe ihn in dieser Zeit nur ein Gedanke gequält:

„Ich zerstöre gerade alles, ich zerstöre Sunrise Avenue, denn das wird niemals funktionieren.“ Haber zeigt zwischen Zeigefinger und Daumen an, wie groß die Gefahr war: „So knapp.“

Deutschkenntnisse dank „Der Alte“ und „Derek“

Dunkle Momente im Leben eines Mannes, der den Sunnyboy nicht spielen muss, weil er die positive Grundhaltung zum Leben, das er „ein Geschenk“ nennt, in sich trägt. Mit alten deutschen Krimiserien wie „Der Alte“ und „Derek“ versucht Samu Haber damals, sich Deutsch beizubringen. „An diese Filme erinnerte ich mich noch aus meiner Kindheit, weil mein Vater sie geschaut hat.“ Sie seien sehr schön, „man kommt da gut mit“.

Ein Trainer, den Haber seinen „Schutzengel“ nennt, hilft beim Überleben. „Ich war vorher auch in vielen harten Situationen, aber das war vor Publikum“, sagt er. Verstecken unmöglich. „Aber wenn ich heute darüber nachdenke, hat es uns wirklich Türen geöffnet, große Türen, Tore.“

Die dunklen Seiten von Samu Haber

Sunrise Avenue füllten bald Stadien. Und Samu Haber wurde bei seinen vier Teilnahmen als Voice-Juror zum Lieblingsfinnen der Deutschen, dem die Herzen auch in seiner gerade gestarteten fünften Staffel nur so zufliegen. Haber ist einer für alle, Kumpeltyp, Frauentyp, Teenie-Idol. Dass der leuchtende Stern am TV-Himmel auch düstere Zeiten erlebt hat, erzählt er in seiner Autobiografie „Forever Yours“ schonungslos offen.

„Ja, das hat mich an dem Buch echt nervös gemacht“, beschreibt er, „nicht, dass ich gerne getrunken oder schwere Fehler gemacht habe“. Schwergefallen sei es ihm vielmehr, zu gestehen, „wie ich mich gefühlt habe, dass ich niedergeschlagen war und ganz unten“.

In einer glitzernden „Instagram-Show-Welt“, wie er es nennt, sind das Dinge, die man besser für sich behält. „Aber ich wollte die ganze Geschichte erzählen“, sagt er, „ich wollte ehrlich sein: Wir leben in einer tollen Welt, in der Träume wahr werden können, aber es gibt auch eine dunkle Seite.“

Sunrise Avenue vor Abschiedstour

Samu Haber hat sie hinter sich gelassen. Mit der Band geht es noch auf Abschiedstour, dann nimmt der Mann, der sich selbst einen „Abenteurer“ nennt, Kurs auf ein neues Kapitel. Er hat Songs auf Finnisch geschrieben, er managt junge Künstler.

„Aber was ich genau machen werde, weiß ich zum Glück noch nicht“, sagt er. Samu Haber, der 30 Jahre lang an seinem großen Traum gearbeitet hat, ein Rockstar zu werden, weiß heute, dass der härtere Teil der Arbeit der ist, einer zu sein. „Seit ich 16 war, hatte ich immer einen Plan“, lächelt er, „jetzt ist es toll, dass ich keinen mehr brauche.“ (mz)

››Sunrise Avenue spielen am 26. und 27. April kommenden Jahres in Leipzig zwei Konzerte ihrer Abschiedstour. Tickets: www.tim-ticket.de