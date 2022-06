Deshalb glaubt Werner Hansch, dass er bald sterben wird

Er gibt sich nicht mehr viel Zeit: Werner Hansch redet über die Zukunft und welchen großen Traum sich der 83-Jährige noch erfüllen will.

Magdeburg/DUR/ab - Werner Hansch ist wohl die Stimme des deutschen Sports. Viele Jahre war der 83-Jährige als Sportkommentator und Stadionsprecher auf Schalke tätig. Einen besonderen Auftritt hatte Hansch im Jahr 2020 - wo er an Promi Big Brother teilnahm und sogar die 100.000 Euro Preisgeld abräumte.

Werner Hansch, ehemaliger Sportmoderator und Sieger der der SAT1 Show «Promi Big Brother 2020», steht nach der Show im Studio. Foto: Henning Kaiser/ dpa

Doch nun gab Hansch im Interview mit der Bild-Zeitung bekannt, dass er nicht davon ausgeht noch lange zu leben. "Ich mache keine langfristigen Pläne mehr. Manche Leute sagen, dass ich mindestens 90 Jahre alt werde, aber meine voraussichtliche Kraft reicht nur noch für drei Jahre", so Hansch im Interview mit der Bild

Und das, obwohl Hansch noch einige Wünsche und Ziele hat. So verriet der 83-Jährige, dass er gerne als Schauspieler in einer Serie oder in einem Film mitspielen wolle. Schließlich wolle er nach einer Augen-OP 2021 das Leben noch voll auskosten.