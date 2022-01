Der Wendler und Laura Müller mit "Kracher-News": Das verkündet das Promi-Paar auf OnlyFans

Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller betreiben seit einigen Wochen einen OnlyFans-Account. Vor wenigen Tagen kündigte das Paar dort eine Kracher-Nachricht für 2022 an. Nun wurde bekannt, was die Neuigkeit ist.

Florida/DUR - An Neujahr wollten Michael Wendler und Laura Müller "die Bombe platzen lassen" und brisante News an ihre Fans bringen. Doch weder am 1. noch 2. Januar hörte die OnlyFans-Community von dem Paar. Etwas verspätet verkündete Laura nun doch die frohe Kunde, die allerdings alles andere als brisant war.

Die Eheleute haben ein neues Grundstück erworben. Das dürfte so manchem Fan bitter aufstoßen. Denn zum einen kostet eine Mitgliedschaft bei dem Web-Portal OnlyFans, das für erotische Inhalte bekannt ist, 30 Dollar im Monat und zum anderen hatten sich die Fans wohl eher auf Baby-News eingestellt.

Das neue Wendler-Grundstück soll sich, wie schon das vor einigen Wochen verkaufte Haus, das zuvor im Besitz des Paares befand, im US-Bundesstaat Florida liegen.

Laura Müller mit ihrem Ehemann Michael Wendler. Foto: Instagram/Screenshot/ lauramuellerofficial

"Laura hat das Grundstück gefunden. Ich habe euch ja gesagt, dass die Preise hier in Florida explodieren, also sind wir natürlich total glücklich, dass wir unser Traumgrundstück gefunden haben", so Michael Wendler auf OnlyFans.

Wie die Bild weiter berichtet, soll der Wendler außerdem zwei weitere Grundstücke erworben haben. Diese befinden sich in dem kleinen Örtchen Punta Gorda im Südwesten Floridas und sollen direkt am Peace River liegen.