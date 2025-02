Mit „Heut ist alles gut“ veröffentlicht Sarah Connor eine Liebeserklärung an ihren Mann, der ihr auch in schweren Zeiten Halt gibt. Die Sängerin beschäftigt aktuell ein Thema besonders.

Köln - Sängerin Sarah Connor (44, „Vincent“) hat passend zum Valentinstag eine musikalische Liebeserklärung an ihren Mann veröffentlicht. In „Heut ist alles gut“ plädiert die Musikerin dafür, sich gerade in schwierigen Zeiten auf die Liebe und Geborgenheit im kleinen Kreis zu fokussieren.

„Manchmal wird mir die Welt einfach zu viel, dann hilft es mir, mich umzuschauen, auf die Dinge, auf die ich direkt Einfluss nehmen kann: mein Zuhause, meine Freunde, meine Kinder“, sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur.

Die vierfache Mutter schaut derzeit betrübt auf die anstehende Bundestagswahl. „Ich mache mir Sorgen um unseren Planeten und wie rücksichtslos wir ihn behandeln und es macht mich fassungslos, dass es in diesem Wahlkampf überhaupt nicht darum geht.“

Connor singt seit zehn Jahren in ihrer Muttersprache

„Heut ist alles gut“ ist der erste Vorbote ihres neuen Albums, das in der ersten Jahreshälfte erscheinen soll. Es wird die dritte Platte nach „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019), auf der Connor auf Deutsch singt.

„Es war wahrscheinlich die beste Idee meiner Karriere. Es fühlt sich einfach so gut an, meine Songs alle selbst zu schreiben und sie in meiner Muttersprache zu singen“, erklärte Connor weiter. Sie komme dadurch ihren Fans so nah wie nie.