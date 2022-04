Carsten Spengemann sauer: Sex-Vergangenheit seiner Freundin kommt ans Licht

Hamburg/DUR/mad - Der Schauspieler und Moderator Carsten Spengemann gilt gemeinhin als Frauenschwarm. Doch im Moment scheint er aufgrund einer Frau und eines "übereifrigen Journalisten" etwas aus dem Häuschen zu sein.

Der heute 49-Jährige, der unter anderem durch seine Rolle in der TV-Serie "Verbotene Liebe" und die Moderation von DSDS bekannt wurde, zeigte sich seit Herbst vergangenen Jahres mit seiner neuen Partnerin Monique E. (42). Im September machten die beiden ihre Liebe öffentlich, erschienen unter anderem gemeinsam bei einer Restaurant-Eröffnung in Hamburg und posierten vor den Kameras der Fotografen. Offenbar führten sie seither eine glückliche, ja sogar "mega-tolle Beziehung", wie es Spengemann kürzlich der Bild beschrieb.

Dies ist offenbar nun nicht mehr so. Denn am gestrigen Donnerstag verbreitete Spengemann auf Instagram eine schlecht gelaunte Botschaft: "Wenn ein übereifriger Journalist dich mit dem Vorleben deiner Freundin am Telefon konfrontiert ... du unwissend plötzlich im Regen stehst! Ist das schon hart! Das dann dazu auch gleich noch ein Artikel gemacht werden muss, ist nur unfair!“, so der erste Teil seines Posts. Aber was war passiert?

Ein offenbar verärgerter Carsten Spengemann ließ seinen Ärger über seine Instagram-Story raus. (Montage: Screenshot/Instagram/carsten_spengemann)

Spengemann mit Sex-Vergangenheit seiner Freundin überrumpelt

In der "Bild"-Zeitung war am Mittwoch ein Artikel erschienen, der Spengemann mit dem Vorleben seiner Partnerin konfrontierte. Denn was Spengemann bis dahin wohl noch nicht wusste: Seine neue Liebe hat eine pikante Karriere als Porno-Darstellerin hinter sich. Sie spielte demnach in Sexfilmen mit, so die Bild. Zunächst in Amateur-Filmchen, später in Hardcore-Produktionen. Etliche Filme seien bis heute im Handel erhältlich.

Über den Artikel und die explizite Öffentlichmachung der Vergangenheit seiner Freundin ist Spengemann stinksauer. "Danke fürs Ruinieren ihres Lebens! Und Danke fürs Keil treiben in meins!", schreibt er auf Instagram weiter und zeigt damit, dass auch sein Leben betroffen ist.

Im Vorfeld hatte Spengemann laut Bild noch angegeben, dass ihm die Vergangenheit seiner Freundin "ehrlich gesagt egal" sei: "Denn auch ich habe ein Leben zuvor gehabt! Und jeder darf und soll seine Geheimnisse haben. Ich habe eine mega-tolle Beziehung." Dass sie ihm ihre Vergangenheit verschwiegen hatte, verteidigte er mit den Worten: "Weil sie vor langer Zeit mit gewissen Dingen abgeschlossen hat! Und ein normales Leben leben wollte!"