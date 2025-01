Seoul - Der südkoreanische Sänger J-Hope wird in diesem Frühjahr erstmals auf Welttournee gehen. Wie sein Label Big Hit Entertainment bekanntgab, wird der Sänger 15 Konzerte in Asien und Nordamerika geben. Der Auftakt der Tournee findet demnach Ende Februar in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Von Auftritten in Europa war zunächst nichts bekannt.

J-Hope, mit bürgerlichem Jeong Ho Seok, wurde 1994 im südkoreanischen Gwangju geboren. Seit zwölf Jahren ist er als Rapper, Songwriter, Produzent sowie Tänzer Teil der koreanischen Boyband BTS.

Die Musikgruppe zählt zu den erfolgreichsten Popgruppen der Welt. Die sieben Südkoreaner, die 2013 ihr Debütalbum herausbrachten, brachen in den vergangenen Jahren etliche Rekorde. So erreichten sie in den USA fünf Nummer-Eins-Singles innerhalb von nur zehn Monaten.

Im Jahr 2022 legten die Mitglieder von BTS eine vorübergehende Bandpause ein, weil sie ihren verpflichtenden Wehrdienst ableisten müssen. Der 30-jährige J-Hope wurde im vergangenen Oktober aus dem Militär entlassen.