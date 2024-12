Eine der erfolgreichsten Biathletinnen aus Deutschland war bei der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast. Dort blickte sie auf ihre Karriere zurück und berichtete über die Kunst im Biathlon. Warum auch ein Geschenk von Entertainer Franz Zander ein Lächeln in das Gesicht von Kati Wilhelm zauberte.

Olympiasiegerin Kati Wilhelm über die Kunst am Schießstand - und was Frank Zander mit einem Angelbuch zu tun hat

Leipzig - Kati Wilhelm gehört zu den erfolgreichsten deutschen Biathleten. Mit drei Olympiasiegen und diversen Weltcup- und WM-Titeln im Biathlon gilt sie auch heute noch als Ikone im Wintersport. Bei der beliebten TV-Talkshow Riverboat im MDR erzählte sie kürzlich über ihre Erfolge, Ängste und die Faszination, die den Sport begleiten.

Lesen Sie auch: Pikantes Geständnis: Heinevetter-Date mit Ehefrau von Marco Rose

Zu einer der schönsten Erinnerung zählt für sie bis heute die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Turin 2006. Dort war die mittlerweile 48-Jährige auch Fahnenträgerin für Deutschland.

Biathlon in Deutschland: Ruhe bewahren am Schießstand

Moderator und Tanzjuror Joachim Llambi, der unter anderem durch die Show "Let's Dance" bei RTL bekannt ist, fragte Kati Wilhelm bei Riverboat nach der Faszination an dem Wintersport. "Gereizt hat mich die Hoffnung, erfolgreich zu sein, weil die Deutschen da schon immer Weltspitze sind", sagt sie im TV.

Lesen Sie auch: Joachim Llambi wird neuer „Riverboat“-Moderator

Für die Zuschauer liege der Reiz am Biathlon eher in der Faszination zu sehen, wie die Sportler vollkommen außer Atem noch auf kleine Zielscheiben schießen und treffen können. "Wir sind in der Lage, mit einem sehr hohen Puls ruhig zu atmen. Und das ist die Kunst", erklärt die dreifache Olympiasiegerin.

Lesen Sie auch: Weihnachtsessen ohne Frank Zander - und ohne Gans? Krankheit des Stars nur durch Zufall entdeckt

14 Jahre liegt das Karriereende von Kati Wilhelm nun schon zurück. Doch noch immer beschäftigen sie der Sport und die Erinnerungen daran, wie sie in der Sendung sagt. Vor allem Träume, dass man Munition, Skier oder Waffe bei einem Wettkampf vergisst, habe sie noch manchmal.

Nachwuchs im Anmarsch: Biathlon-Weltcup und Olympia stehen bevor

Mit Denise Herrmann sei die letzte erfolgreiche Biathletin 2023 in den Ruhestand gegangen. "Es ist Zeit, dass die Jungen nachkommen", betont Kati Wilhelm. Im Zuge dessen spricht sie auch über ihr Camp für junge Nachwuchstalente im Biathlon in Oberhof.

Lesen Sie auch: Olympiasiegerin Wilhelm hat "Angst" um Biathlon-Nachwuchs

24 Sportler im Alter von 14- bis 15-Jahren werden jährlich von der ehemaligen Biathletin ins Trainingslager eingeladen und sind die Besten ihrer Altersklasse.

Lesen Sie auch: Birnen-Expertin aus der Altmark beim MDR Riverboat

Riverboat vor Weihnachten: Ein Geschenk von Frank Zander

Bei der letzten Sendung vor Weihnachten im MDR durften sich die Gäste auch über Wichtelgeschenke freuen. Kati Wilhelm bekam ein Buch über das Angeln: "Erfolgreich mit Zander". Entertainer Frank Zander hatte sich mit diesem Geschenk einen Scherz erlaubt. Kati Wilhelm wolle das Buch ihrem Sohn geben, der Angeln als Hobby hat.