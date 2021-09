Bestsellerautor Sebastian Fitzek wird "Riverboat"-Moderator

Leipzig/dpa - Der 49-Jährige wird gemeinsam mit der bisherigen Moderatorin Kim Fisher Sendungen am Standort Berlin moderieren. Torsten Amarell, zuständig beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) für den Bereich "Gesellschaft", bestätigte am Dienstag: "Mit Sebastian Fitzek führt Deutschlands erfolgreichster Autor gemeinsam mit Kim Fisher durch die RBB-Talkshow, die am 15.10. das erste Mal aus der Mitte Berlins gesendet wird." Der "Tagesspiegel" berichtete zuerst darüber.

Im Mai hatten die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten RBB und Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) bekanntgemacht, dass die MDR-"Riverboat"-Talkshow ab Herbst auch im RBB-Fernsehprogramm zu sehen sein wird. Die Talkshow ist ein Freitagabend-Unterhaltungsklassiker, der vor allem viele Fans in Ostdeutschland hat. Laut damaliger Ankündigung werden MDR und RBB im wöchentlichen Wechsel die Sendung produzieren und dann zeitgleich um 22.00 Uhr in ihren dritten TV-Programmen ausstrahlen.

Das Duo Fisher und Fitzek wird speziell für die Berliner Ausgaben zuständig sein. Bei den Sendungen aus Leipzig bleibt es beim Team Fisher und Jörg Kachelmann, hatten im Mai die Sender mitgeteilt.

Fitzek ist vielen durch seine Bücher bekannt, mit denen er seit Jahren auf Bestsellerlisten landet. Im Herbst erscheint der neue Thriller "Playlist".