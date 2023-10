Paris - Der belgische Schlagersänger Salvatore Adamo (79) hat Berichten zufolge aus gesundheitlichen Gründen ein weiteres Konzert in Frankreich absagen müssen. Wie die Regionalzeitung „La Voix du Nord“ am Freitag berichtete, wurde das Konzert an diesem Samstag im nordfranzösischen Roubaix bei Lille auf Januar 2024 verschoben. Bereits am Mittwoch wurde ein in Paris geplanter Auftritt gestrichen.

Als eine Ursache für die schwächelnde Gesundheit Adamos führte die Managerin Virginie Borgeaud-Bigot die Lage im Nahen Osten an. Der Tageszeitung „Le Parisien“ sagte sie, er leide unter Stress aufgrund der Ereignisse der letzten Tage und seines Liedes „Inch'Allah“ über den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Sie fügte hinzu, dass es ihm zwar nicht gut gehe, es aber nichts Ernstes sei. Er müsse sich medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Adamo, der am 1. November 80 Jahre wird, hat in Deutschland mit Liedern wie „Es geht eine Träne auf Reisen“, „Komm in mein Boot“ und „Ein kleines Glück“ Erfolge gefeiert. Im Jahr 1984 erlitt der belgische Sänger italienischer Herkunft einen Herzinfarkt und musste sich einer Bypass-Operation unterziehen.