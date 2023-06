Fehlgeburt und Schicksalsschlag durch seltene Krankheit: Das „Bauer sucht Frau“-Paar Anna und Gerald Heiser hat in den vergangenen Jahren bereits einige Schicksalsschläge erlebt. Nun zündete ein Brandstifter ihre Farm in Namibia an.

Namibia/DUR – Knapp sechs Jahre ist es bereits her, dass Anna Heiser bei „Bauer sucht Frau“ mit Bauer Gerald ihre große Liebe fand. Damals packte die gebürtige Polin ihre Koffer und zog zu ihm auf die Farm nach Namibia. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder: den zweijährigen Leon und die knapp sechs Monate alte Alina Marikka. Doch nun wird ihr Glück einmal mehr auf die Probe gestellt – ein Brandstifter hat die Familienfarm angezündet.

Wie die Bild berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag. Anna erzählte ihren Followern auf Instagram von dem Vorfall: „Wir hatten einen Krassen Abend. Uns bleibt irgendwie nichts erspart. Denn gestern hat unsere Farm gebrannt …“, so die Zweifach-Mama. Schnell wurde klar, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser besorgt um ihre Familie

Des Weiteren teilte die gebürtige Polin auf Instagram mit, dass der Brandstifter noch nicht gefasst werden konnte. Außerdem sagte sie, dass auf die Polizei in Namibia wenig Verlass sei. Besorgt äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story: „Ich bin als Frau mit kleinen Kindern so weit weg von der Stadt ausgeliefert. Wir wissen nicht, was er vorhat.“

Der „Bauer sucht Frau“-Star plane nun, das Schießen zu lernen, selbst wenn sie niemals ernsthaft zur Waffe greifen wolle. Zum Glück ging bei dem Brand aber alles gut aus - weder das Paar noch die Kinder wurden verletzt und auch das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

„Bauer sucht Frau“: Brandstifter durch Bauer Gerald gefangen

Da neben der Farm des „Bauer sucht Frau“-Paares auch andere Farmen in der Nachbarschaft betroffen waren, schloss sich Bauer Gerald mit seinen Nachbarn zusammen und nahm die Fährte des Brandstifters auf. Obwohl sie anfangs noch erfolgslos waren, konnten sie nach tagelanger Suche den Täter fassen.

„Gerald hat gerade angerufen – sie haben ihn gefangen“, berichtete Anna Heiser am Montagnachmittag ihren Followern. Nach den Fehlschlägen der letzten Tage hatte man endlich Erfolg und konnte den Brandstifter schnappen. Nun soll der mutmaßliche Täter der Behörden übergeben werden, damit er sich vor Gericht verantworten muss.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: „Ich muss gestehen, dass dieser Mensch mir echt leid tut“

"Wir sind so froh darüber, dass das Drama vorbei ist. Jetzt können wir wieder durchatmen.", sagte Anna weiter auf Instagram. Die Familie wird immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen. So hatte Anna eine Fehlgeburt erlitten und Gerald wurde 2018 das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert. Eine Krankheit, die im schlimmsten Fall zur Lähmung führen kann. Damals kämpfte er sich zurück und lernte das Laufen, Greifen und Schreiben erneut.

Die Auswanderin vermutete, bezüglich des Vorfalls von vergangener Woche, dass der mutmaßliche Täter nun ins Gefängnis kommen wird. Doch sie zeigte sich auch nachdenklich: "Ich muss gestehen, dass dieser Mensch mir echt leidtut, denn er hat eindeutig psychische Probleme."

"Bauer sucht Frau": Brandstifter von Namibia Farm hat psychische Probleme

Der Täter sei 40 Kilometer gerannt und das "ohne Schuhe, ohne T-Shirt, ohne Trinken". "Er sagte über sich, er wäre 16 Jahre alt, ist aber viel älter. Gerald hat ihn gefragt, warum er das Feuer gelegt hat und er meinte, er weiß es nicht. Er müsste in eine Psychiatrie, aber das gibt es nicht wirklich in Namibia", so Anna Heiser in ihrer Instagram-Story. Nun bleibt abzuwarten, ob das „Bauer sucht Frau“-Paar es schaffen kann, sich wieder in ihrem Zuhause sicher zu fühlen.