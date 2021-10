Bald wieder da: Der Wendler kommt zurück nach Deutschland

Cape Coral/Florida/DUR/ lb - Ein plötzliches DSDS-Aus, Querdenker-Geschwurbel und geplatzte Werbedeals: Michael Wendler hatte einige gute Gründe, um Deutschland zu verlassen.

Eigentlich wollte er seither in Florida seine Karriere weiterführen. Doch nun kündigte der Schlagersänger seine Rückkehr ins Heimatland an.

Michael Wendler verkündet Rückkehr nach Deutschland

Gegenüber bild.de kündigt der 49-Jährige an: "Ja – ich komme zurück nach Deutschland! Nicht mit Wohnort, der bleibt die USA." Er will sich mit seiner Frau Laura Müller (21) also nicht wieder hier niederlassen. Viel mehr ginge es ihm darum, seiner Karriere in Deutschland eine zweite Chance zu geben.

"Ich bin mir sehr sicher, dass es im kommenden Jahr 2022 allen Grund zur Hoffnung gibt, wieder vollumfänglich musikalisch arbeiten zu können." Dann werde es "vielleicht [...] wieder Konzerte geben", erklärt er.

Wendler plant Karriere-Neustart in Deutschland

Denn nach Wendlers DSDS-Rauswurfs löste sein langjähriger Ex-Manager Markus Krampe die Zusammenarbeit mit ihm auf. Nachdem er sich in Florida niederließ, erklärten viele seine musikalische Karriere für beendet.

Doch Wendler selbst äußerte sich dazu: "Das haben immer nur andere behauptet." Überhaupt würde seine Karriere gerade erst so richtig anfangen, so meint er.