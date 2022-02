Ausfall bei "Let's Dance": Hardy Krüger Jr. mit Corona infiziert

Hardy Krüger Jr. ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schauspieler kann deshalb an der kommenden Folge der RTL-Show "Let's Dance" nicht teilnehmen.

Köln/dpa/DUR - Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss daher bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an diesem Freitag aussetzen. "Ihm geht es gut, und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist", teilte RTL am Donnerstag in Köln mit. "Dennoch verlässt ein Promi die Show."

Die Tanzshow "Let's Dance" startete in der vergangenen Woche mit ihrer mittlerweilen 15. Staffel. Das Finale der aktuellen Staffel soll am 20. Mai stattfinden. RTL sendet regulär immer freitags um 20.15 Uhr.