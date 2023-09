Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Rapper Apache 207 („Roller“) hat eine Arena-Tour für 2024 angekündigt. Der 25-Jährige will ab dem 2. Mai in zwölf Städten auftreten, wie sein Team erklärte.

Mit einem Laserstrahl am Himmel kündigte er seine Auftritte am Sonntagabend demnach etwa in Köln, Hamburg und Leipzig an. Wo außerdem Konzerte geplant sind.

Apache-207-Tour 2024: Arena-Termine im Überblick

Im Rahmen der Arena-Tour wird Apache 207 im kommenden Jahr in zwölf Städten gastieren. Der aktuelle Tour-Plan im Überblick:

02.05.2024, Hannover - ZAG Arena

03.05.2024, Hannover - ZAG Arena

05.05.2024, Dortmund - Westfalenhalle

06.05.2024, Dortmund - Westfalenhalle

08.05.2024, Leipzig - Quarterback Arena

10.05.2024, Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.05.2024, Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

15.05.2024, A-Wien - Stadthalle

17.05.2024, Köln - LANXESS Arena

18.05.2024, Köln - LANXESS Arena

21.05.2024, München - Olympiahalle

22.05. 2024, München - Olympiahalle

24.05.2024, Zürich - Hallenstadion

26.05.2024, Frankfurt - Festhalle

27.05.2024, Frankfurt - Festhalle

29.05.2024, Berlin - Mercedes-Benz Arena

30.05.2024, Berlin - Mercedes-Benz Arena

02.06.2024, Hamburg - Barclays Arena

03.06.2024, Hamburg - Barclays Arena

05.06.2024, Mannheim - SAP Arena

06.06.2024, Mannheim - SAP Arena

Wann findet die Apache-207-Arena-Tour 2024 statt?

Die Arena-Tour 2024 von Apache findet vom 2. Mai 2024 bis zum 6. Juni 2024 statt.

Apache 207: Tickets und Karten für Arena-Tour 2024 im Vorverkauf kaufen

Der Vorverkauf für die Tickets für die Arena-Tour 2024 von Apache 207 soll am Donnerstag, 21. September 2023, ab 16 Uhr unter anderem bei Eventim starten.

Was kosten die Tickets und Karten für die Apache-207-Arena-Tour 2024?

Die Ticketpreise für die Arena-Tour von Apache 207 im kommenden Jahr sind aktuell noch nicht bekannt und werden voraussichtlich zum Start des offiziellen Vorverkaufs am 21. September 2023 bekanntgegeben.

Wer ist Apache 207?

Der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit „Roller“ katapultiere ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts.

Seine Single „Komet“, die er Anfang des Jahres mit Udo Lindenberg (77) herausgebracht hatte, ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland am längsten ganz oben hielt.

Im Juni brachte der Musiker sein drittes Album „Gartenstadt“ heraus, das nach einem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufgewachsen ist.