Sie wurde bekannt als FBI Agentin Renee Walker und durch ihre Rollen in Star Trek, und anderen hochkarätigen TV-Serien. Nun ist Annie Wersching gestorben. Sie wurde nur 45 Jahre alt.

Los Angeles/DUR/mad - Schauspielerin Annie Wersching ist tot. Die bekannte us-amerikanische Schauspielerin starb am 29. Januar 2023 überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Das berichten verschiedene Medien unter Berufung auf Aussagen ihres Ehemanns Stephen Full, der eine Krebserkrankung als Todesursache angab.

"In der Seele unserer Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen", so zitiert der US-Sender CNN eine kurze Mitteilung Stephen Fulls.

Krebs: Schauspielerin Annie Wersching wurde nur 45 Jahre alt

Wersching und Full waren seit 2009 verheiratet und bekamen drei Söhne. Weiter heißt es in Fulls Statement: "Als ich unsere Jungs, die wahre Liebe ihres Lebens, die kurvenreiche Auffahrt und Straße hinunterfuhr, rief sie 'Bye!', bis wir außer Hörweite waren. Ich kann es immer noch hören. Tschüss, mein Liebling. Ich liebe dich, kleine Familie."

Annie Wersching erlangte Berühmtheit vor allem durch ihre Rollen in Dutzenden TV-Serien. Unter anderem spielte sie in „Star Trek“, "Bosch", „Vampire Diaries“ und "General Hospital". Zu ihren bekanntesten Rollen zählt die Figur der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie "24".

Annie Wersching starb an den Folgen einer Krebserkrankung, die im Jahr 2020 diagnostiziert worden war.