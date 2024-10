Tony Bennett gehörte zu den Star-Musikern der USA. Im Juli 2023 starb die Jazz-Legende mit 96 Jahren. Bald kommen Andenken an den Sänger unter den Hammer. Auch Lady Gaga steuert etwas bei.

Andenken an Jazz-Legende Tony Bennett werden versteigert

Los Angeles - Musik-Trophäen, Schmuck, Gemälde, Skizzen: Mehr als 350 Andenken an die voriges Jahr verstorbene Jazz-Legende Tony Bennett sollen in Los Angeles versteigert werden. Die Auktion ist für den 29. Oktober geplant, wie das Auktionshaus Julien's bekanntgab. Unter den Stücken ist eine wertvolle Tiffany-Halskette, ein Geschenk von Bennett an seine Frau Susan, die bis zu 15.000 Dollar einbringen könnte. Eine goldene Rolex-Armbanduhr wurde vorab auf 6.000 Dollar geschätzt.

Versteigert werden auch zahlreiche Gemälde und Zeichnungen des Hobby-Künstlers Bennett. Eine Skizze, die der Sänger von Lady Gaga angefertigt hatte, wurde von der Sängerin als Dankesbrief an Bennett mit einer liebevollen Widmung versehen. „Danke, dass du an mich geglaubt hast. Mit Liebe, Lady Gaga“, schreibt sie unter anderem.

Die beiden Grammy-prämierten Branchengrößen drückten häufig ihre Bewunderung und Zuneigung füreinander aus. 2011 nahm Bennett für sein Album „Duets II“ mit Lady Gaga den Swingtitel „The Lady Is A Tramp“ auf. 2021 brachten die beiden Stars ihr zweites gemeinsames Album „Love for Sale“ nach „Cheek to Cheek“ (2014) heraus.

Zu der Andenken-Sammlung gehören auch ein von Sänger Frank Sinatra signierter Brief und ein Notenblatt von einem Duett von Bennett und Stevie Wonder, das von Wonder mit dem Satz „Meine Liebe ist mit dir, Stevie“ unterzeichnet wurde.

Bennett wurde mit Songs wie „I Left My Heart In San Francisco“ weltweit bekannt. Der Musiker veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm zahlreiche Grammys einbrachten. Er starb im Juli 2023 im Alter von 96 Jahren in New York.