Allüren sind ihr fremd - Katharina Wackernagel wird 43

Berlin - Über einen Mangel an Arbeit kann sie nicht klagen: Katharina Wackernagel ist im deutschen Fernsehen schon sehr präsent. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sie auch in der Neuauflage der sehr beliebten Crime-Comedy-Serie „Mord mit Aussicht“ mitspielt.

Ein schöner Kontrast dazu ist ihre Rolle der Kommissarin Nina Petersen aus der ZDF-Reihe „Stralsund“. Seit über zehn Jahren spielt sie diese etwas unterkühlte, aber sehr präsente und empathische Ermittlerin. Heute feiert Katharina Wackernagel ihren 43. Geburtstag.

Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie, wurde 1978 in Freuburg geboren, und hat alle Tonlagen drauf. Sie spielte die resolute Unternehmerin in „Aenne Burda“, ernete Lacher in der Komödie „Chaos-Queens: Für jede Lösung ein Problem“ und überzeugte in dem brisanten Dokuthriller „Meister des Todes 2“.