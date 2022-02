"The Walking Dead"-Star Moses J. Moseley ist tot

Los Angeles/DUR/awe - Der Schauspieler Moses J. Moseley ist tot. Die Leiche des 31-Jährigen soll bereits am 26. Januar in Stockbridge im US-Bundesstaat Georgia gefunden worden sein. Die Todesursache wird derzeit noch untersucht.

"Er wurde von allen geliebt, die ihn kennenlernten. Er war ein so helles Licht in jedermanns Augen", zitiert das People Magazin Moseley's Manager. Größere Bekanntheit erlangte Mosley durch seine Mitwirkung in der Serie "The Walking Dead". Das Team um die US-Produktion erwies Moseley in einem Tweet die letzte Ehre.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Moseley spielte zudem in den Serien "Watchmen" und "Queen of the South" mit.