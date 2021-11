Riesa/DUR - Seit sich Rúrik Gíslason und Valentina Pahde durch die Tanzshow "Let's Dance" näher gekommen sind, brodelt es in der Gerüchteküche. Ihre Fans warten nur darauf, dass sie ihre Liebe öffentlich preisgeben. Nun ist "Let's Dance" auf Live-Tour und der 33-Jährige und die 27-Jährige verbringen wieder viel Zeit zusammen.

Aktuelle Fotos, die der Zeitschrift "Freizeit Revue" vorliegen, sollen den isländischen Ex-Kicker und die GZSZ-Darstellerin in einem Hotel in Riesa (Sachsen) händchenhaltend zeigen. Ist das endlich der Moment, in dem die beiden Turteltauben ihr Glück öffentlich machen?

Hand in Hand sollen sie durch die Lobby des Hotels geschlendert sein und sogar verliebte Blicke ausgetauscht haben. Laut Promiflash sollen das aber nicht die ersten Aufnahmen gewesen sein. Bereits im September sollen sie beim Flirten in Berlin erwischt worden sein. Sogar Umarmungen und Küsse soll es zwischen ihnen gegeben haben.

Bisher wollte sich weder Valentina Pahde noch Rúrik Gíslason dazu äußern. Doch bekanntlich sprechen Bilder mehr als tausend Worte.