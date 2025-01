Festumzug, Konzerte, Kunst: Zum Thüringentag - dem Landesfest des Freistaates am ersten Maiwochenende - wartet Gotha mit einem prallen Programm und bekannten Namen auf.

Stars und Politiker zum Thüringentag in Gotha erwartet

Zum Thüringentag geben sich bekannte Künstler die Klinke in die Hand. (Archivfoto)

Gotha - Zum Thüringentag Anfang Mai in Gotha werden viele Stars und bis zu 250.000 Besucher erwartet. Auf vier Bühnen und mehr als zehn Festmeilen werde ein umfangreiches Programm mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik geboten, teilte die Stadt mit. Konzerte sind von prominenten Künstlern wie Bernhard Brink, Stefan Mross, der Sängerin Loona, der Band Caught in the Act oder dem Duo 2raumwohnung geplant. Der Eintritt sei frei.

Die 19. Auflage des Landesfestes vom 2. bis 5. Mai ist eingebettet in das Festjahr zum 1250-jährigen Bestehen der Residenzstadt. Das Festgelände vom Brühl über den Schlosshof bis zum Marstall werde in Themen-Meilen gegliedert, hieß es.

„Politikmeile“ mit dem Ministerpräsidenten

So stellten sich etwa auf der „Thüringenmeile“ die verschiedenen Regionen des Freistaates vor, könnten Gäste auf der „Blaulichtmeile“ Feuerwehr-, Polizei- und Rettungsfahrzeuge in Augenschein nehmen oder präsentierten sich Arbeitgeber auf der „Job-Meile“. Auf der „Politikmeile“ können die Besucher mit dem Ministerpräsidenten und Ministern ins Gespräch kommen.

Erstmalig werde auf dem Landesfest der Thüringer Inklusionspreis vergeben. Zudem werden viele verschiedene Vereine und Verbände auf dem Festgelände vertreten sein. An ausgewählten Programmpunkten werden Gebärdendolmetscher unterstützen, hieß es.

Neu sei ebenfalls eine „Europa-Meile“, auf der über europäische Projekte informiert und zum Beispiel Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt präsentiert wird.

Gotha ist die erste Kommune, die den Thüringentag nach 2011 ein zweites Mal ausrichtet. Das Landesfest wird seit 1996 veranstaltet - zuletzt war vor zwei Jahren Schmalkalden Gastgeber.