Seit dem Vormittag regnet es kräftig in Sachsen, zunächst vor allem im Westen. Die A72 wird im Vogtland zeitweise wegen Überflutungen gesperrt. Noch heftiger soll es Ostsachsen treffen.

Starkregen in Sachsen - Überflutung auf A72

Reichenbach - Die Autobahn 72 ist im Vogtland wegen Überflutungen zeitweise gesperrt worden. Zwischen Reichenbach und Treuen gebe es Überflutungen auf den Fahrbahnen in beide Richtungen, teilte der Verkehrswarndienst der Polizei mit. Vorübergehend war die A72 Richtung Zwickau ganz blockiert; anschließend blieb noch die linke Spur gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sachsen Starkregen vorausgesagt. Zuerst setzte der Niederschlag im Vogtland ein. Dort regnete es seit dem Vormittag. „Das kann gerade bei Betonflächen auch mal zu Überflutungen führen, denn wo soll das Wasser hin, wenn die Kanalisation ausgelastet ist“, sagte DWD-Meteorologin Cathleen Hickmann. Im westlichen Sachsen rechnete der Wetterdienst mit 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter binnen sechs Stunden.

Noch heftiger sollte es allerdings Ostsachsachen treffen. Östlich von Dresden kämen am Abend zu dem ohnehin schon starken Regen noch Gewitter dazu. Bis in die Nacht hinein könnten so 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Für ein Gebiet nordöstlich von Bautzen gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus.