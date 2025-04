Es wird nass in Sachsen. Das gesamte Bundesland wird von Dauerregen erfasst, teils ist mit Starkregen zu rechnen.

Starkregen in Sachsen - DWD spricht Warnung aus

Leipzig - Im Erzgebirge sind die ersten Tropfen bereits am Vormittag gefallen, nun erreicht die Regenfront auch die restlichen Teile Sachsens. In manchen Regionen sei mit Starkregen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Der DWD hat für das gesamte Bundesland eine Warnung ausgesprochen.

Bis Freitagmittag werden gebietsweise bis zu 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch unwetterartige Mengen zwischen 50 und 70 Liter pro Quadratmeter seien lokal nicht ausgeschlossen. In Mittelsachsen könnte es aus jetziger Sicht besonders nass werden, genaue Prognosen könnten jedoch nur schwer getroffen werden. Zum Wochenende hin soll es wieder sonniger werden.