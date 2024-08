Starke Unwetter sind am Abend in Ostfriesland niedergegangen. Ein Pflegeheim musste geräumt werden.

Starkregen in Aurich - Krankenhaus und Pflegeheim betroffen

Unwetter in Ostfriesland

Nach Starkregenfällen in Ostfriesland kam es zu Hunderten Feuerwehreinsätzen.

Aurich - Heftige Starkregenfälle in Ostfriesland haben am Abend zu Hunderten Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen gewesen sei vor allem die Stadt Aurich, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale in Wittmund. Ein Pflegeheim habe evakuiert werden müssen. Wie viele Menschen betroffen waren, stand zunächst nicht fest. Auch ein Krankenhaus sei von dem Unwetter stark getroffen gewesen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk versuchten, den Keller auszupumpen, um eine Evakuierung zu verhindern. „Man holt gerade Sandsäcke heran“, sagte der Sprecher.