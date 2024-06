Starke Gewitter in Sachsen erwartet

Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich am Donnerstag auf starke Gewitter einstellen. In den Regionen Bautzen und Görlitz bestehen laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Gefahren durch Blitzschläge, umstürzende Bäume und herabfallende Gegenstände. Aufgrund von starken Niederschlägen könne es zudem zu vereinzelten, raschen Überflutungen von Straßen und Unterführungen kommen. Auch vor Aquaplaning warnt der DWD.

In ganz Sachsen sei ab dem Mittag mit wiederholten Gewittern zu rechnen, teilte der DWD weiter mit. Auch eine starke Wärmebelastung werde heute gebietsweise erwartet. In der Nacht zum Freitag werde das Unwetter nachlassen.