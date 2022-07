Stark betrunkener Mann fährt mit Fahrrad über die Autobahn

Ein Mann radelte am Freitag auf der Autobahn 9 Bad Lobenstein in Thüringen und dem bayerischen Rudolphstein. Der Mann war stark betrunken und das Fahrrad gehörte ihm noch nicht mal.

Bad Lobenstein/dpa - Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Freitag auf der Autobahn 9 zwischen Bad Lobenstein in Thüringen und dem bayerischen Rudolphstein aus dem Verkehr gezogen. Der 32-Jährige sei auf dem Standstreifen in Richtung München unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Auf der Brücke der deutschen Einheit hielten zwei Zeugen den Radfahrer auf.

Polizisten der Thüringer Autobahnpolizei und der Polizei aus Hof nahmen sich des Mannes an. Wie sich herausstellte, hatte er 1,66 Promille Alkohol in der Atemluft. Der Mann konnte zudem nicht nachweisen, dass das Fahrrad ihm gehörte. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus konnte der Mann seinen Weg fortsetzen - allerdings ohne Fahrrad.