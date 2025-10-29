Die US-amerikanische Geigerin Hilary Hahn muss ihre Auftritte mit den Berliner Philharmonikern absagen. Wer sie ersetzt und was das fürs Programm bedeutet.

Berlin - Die Violinistin Hilary Hahn hat mehrere Konzerte in der Berliner Philharmonie abgesagt. Sie ist nach einer Verletzung noch nicht vollständig wieder genesen, wie die Stiftung Berliner Philharmoniker mitteilte.

Die US-amerikanische Star-Violinistin könne bei den drei geplanten Konzerten mit den Berliner Philharmonikern und dem Dirigenten Andris Nelsons am 11., 12. und 13. Dezember nicht dabei sein. Für sie springt der Violinist Benjamin Beilman ein.

Der ebenfalls aus den USA stammende Geiger trat mit den Berliner Philharmonikern bereits während deren USA-Tournee 2024 auf. Das für die drei Abende in Berlin vorgesehene Konzertprogramm unter anderem mit Werken von Antonín Dvořák und Dmitri Schostakowitsch bleibt unverändert.