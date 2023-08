München - Die Schauspieler Diana Staehly und Sebastian Deyle (beide 45) bilden in der 22. Staffel der ARD-Serie „Rote Rosen“ das neue Traumpaar. Jördis (Diana Staehly) ist verheiratet und kommt eigentlich nur für eine Hochzeit mit ihrer Familie nach Lüneburg. Als sie einer Freundin Erste Hilfe leistet, trifft sie auf den Leiter der Notaufnahme, Klaas Jäger (Deyle), und verliebt sich.

„Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der Roten Rosen. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein, was trotz oder vielleicht auch genau wegen des hohen Drehpensums, vor allem den tollen Kollegen und dem super Team geschuldet ist“, sagte Diana Staehly nach einer Mitteilung des Produktionsteams vom Mittwoch über ihren Drehstart in der Hansestadt. Die gebürtige Kölnerin spielte bereits in den TV-Serien „Die Bergretter“, „Soko Köln“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

„Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender „Schwarzwaldklinik“-Fan ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt - meine Mutter wäre stolz und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist - mehr geht nicht“, sagte Deyle, der in der Telenovela „Sturm der Liebe“ mitspielte und auch als Sänger an Shows teilnahm.

Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.