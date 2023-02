Stadträtin aus Halle saß in Bob bei Unfall in Oberhof

Halle/Oberhof - Die Vorsitzende der Linken im Stadtrat von Halle, Katja Müller, ist bei dem tödlichen Unfall am Donnerstagabend in Oberhof an Bord des verunfallten Bobs gewesen. Das bestätigte sie am Freitag auf Anfrage. Nach Angaben ihrer Partei trug sie bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die 43-jährige Müller arbeitet im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Erfurt und hatte laut Medienberichten im Januar als freiwillige Helferin bei der Rennrodel-WM in Oberhof ausgeholfen. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Am Donnerstagabend war ein 45 Jahre alter Mann in dem auch für Freizeitvergnügen genutzten Eiskanal in Oberhof ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Gästebob im Zielbereich in zwei Schlauchringe, sogenannte Ice-Tubes, gefahren. Der Mann soll sich ebenso wie eine 41-Jährige in einem dieser Schlauchringe befunden haben, mit dem auch Laien die Bahn befahren können. Die Frau wurde schwer verletzt.

Der Vierer-Bob wurde den Angaben nach von einem erfahrenen Piloten gesteuert. Weitere Mitfahrer waren Infrastrukturstaatssekretär Torsten Weil sowie ein Mitarbeiter der Landesforstanstalt. Sie erlitten leichte Verletzungen.