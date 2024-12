Am 23. Februar soll die vorgezogene Neuwahl stattfinden. Bundeskanzler Scholz will dazu bald die Vertrauensfrage stellen. Für die Wahl braucht es aber Unterstützung.

In Sachsen-Anhalt werden rund 22.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gebraucht. (Archivbild)

Magdeburg - Für die vorgezogene Neuwahl zum Bundestag werden in Sachsen-Anhalt etwa 22.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Landeswahlleiterin Christa Dieckmann ruft daher dazu auf, sich als Wahlhelfer zu melden. Wahlhelferinnen und -helfer seien wichtig, um den reibungslosen Ablauf der Wahl sowie eine korrekte und zügige Ergebnisfeststellung zu gewährleisten.

Menschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, könnten sich direkt bei der Gemeinde melden, in der sie ihren Wohnsitz haben. Für den Einsatz werde ein Erfrischungsgeld gezahlt.

Die vorgezogene Bundestagswahl findet voraussichtlich am 23. Februar 2025 statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am 16. Dezember im Parlament die Vertrauensfrage stellen.