Licht brennt nur in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Erfurt - In den größeren Städten Thüringens zeigen die Stromsparmaßnahmen erste Wirkung. Unter anderem sei in Erfurt und Jena der Verbrauch gegenüber den Vorjahren leicht zurückgegangen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Aufgrund der langfristigen Lieferverträge habe es demnach in Erfurt, Jena und Sonneberg zudem bislang keine großen Preissteigerungen gegeben.

Große Sorgen macht den Kommunen hingegen der Blick auf das laufende Jahr. „Der eigentliche Preishammer wird 2023 kommen“, sagt Steffen Linnert, in der Stadt Erfurt Beigeordneter für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung. „Unsere große Hoffnung liegt hier auf der Preisbremse.“ Der Thüringer Energieversorger TEAG kalkuliert einem Sprecher zufolge zurzeit die Preise für Kommunalprodukte. Aussagen zur Entwicklung seien aber noch nicht möglich.