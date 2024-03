Magdeburg - Das Stadion des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg wird nach übereinstimmenden Medienberichten zur kommenden Saison einen neuen Namen erhalten. Wie die „Volksstimme“ am Montag berichtete, habe der Stadtrat dem Verein die Vermarktungsrechte des Namens übertragen. Der MDR berichtet, dass der US-Konzern Avnet der neue Namensgeber wird. Bestätigen wollte das der Club nicht.

Im Gegenzug für die Abtretung der Vermarktungsrechte übernimmt der FCM die Grünpflege, teilte Oberbürgermeisterin Simone Borris mit. Der Vertrag mit dem bisherigen Namensgeber MDCC, zu dessen Gesellschaftern die Städtischen Werke zählen, läuft zum 30. Juni aus. Das Unternehmen selbst schließt eine Verlängerung aus.

Avnet ist ein Großhandelskonzern für Elektronik mit über 14.000 Beschäftigten weltweit, der derzeit in Bernburg ein Elektronik-Verteilzentrum baut. Der Standort soll im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen mehr als 225 Millionen Euro in den Standort in Bernburg. Innerhalb der nächsten acht Jahre sollen dort rund 700 Arbeitsplätze entstehen.