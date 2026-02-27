Mindestens 13 Meter hoch, freistehend und gut erreichbar? Und er muss ohnehin gefällt werden? Die Stadt Halle sucht jetzt schon den Baum für den Weihnachtsmarkt.

Halle - Gerade ist der Frost weg und der Frühling zieht ein – da denkt man in Halle schon über den Weihnachtsmarkt nach. Genau genommen: Es wird jetzt schon der Weihnachtsbaum gesucht. Wer ein Prachtexemplar spenden und bei sich nachsehen und messen möchte, hat hier die Vorgaben:

Gleichmäßig gewachsen soll der Baum sein, frei stehend an gut zugänglichem Standort in Straßennähe und mindestens 13 Meter hoch. Die Stadt Halle nennt all diese Vorgaben und verweist auf die neue Baumschutzsatzung. Der zufolge kommen nur Bäume in Betracht, die ohnehin gefällt werden müssen.

Wer seinen Baum als geeigneten Kandidaten für den Weihnachtsmarkt hält, wende sich mit aussagefähigen Fotos an das für Märkte zuständige Team der Stadt Halle.