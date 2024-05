Dresden - Christian Thielemann wird die Sächsische Staatskapelle Dresden nicht bei der letzten Tournee seiner Amtszeit führen. Der scheidende Chefdirigent müsse die Leitung kurzfristig krankheitsbedingt abgeben, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Für ihn sprängen „zwei weltweit führende Dirigentinnen“ ein. Die Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla stehe bei den Konzerten mit Pianist Lang Lang zu Pfingsten in der Semperoper sowie am 29. Mai in Wien und am 1. Juni in Hamburg am Pult. Die Französin Marie Jacquot dann bei den Europa-Gastspielen in Paris, Essen, Köln und nochmals Wien.

Gražinytė-Tyla, 2016 bis 2022 Musikdirektorin des City of Birmingham Symphony Orchestra, gilt als Kennerin des französischen Repertoires und gab Ende 2023 ihr Debüt bei der Staatskapelle. Jacquot, erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker und ab 2026 Chefdirigentin des WDR Symphonieorchesters, debütierte im Adventskonzert 2022 bei der Sächsischen Staatskapelle.