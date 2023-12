Dresden - In Bernsdorf im Landkreis Bautzen soll nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei ein neuer Standort der Bundeswehr entstehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sehe in der Stationierungsentscheidung einen wichtigen Meilenstein für die Strukturentwicklung in der sächsischen Lausitz, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Es gehe nach der Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums um ein Logistikbataillon. Es werde ein Bundeswehrstandort mit etwa 800 Dienstposten entstehen.

„Dass die Bundeswehr nun bei uns im Freistaat ihre Präsenz ausbaut und in Bernsdorf ein neuer Standort entsteht, ist gut für die Region, ganz Sachsen und für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“, erklärte Kretschmer. Er gehe davon aus, dass dadurch direkt und indirekt Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden.

Das Vorhaben, eine Bundeswehreinheit in der Region zu stationieren, war laut Staatskanzlei Gegenstand der Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg vom Januar 2020. Für die Stationierung des Logistikbataillons 471 habe Sachsen verschiedene Standorte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz vorgeschlagen, darunter auch ein Gelände in Bernsdorf-Straßgräbchen. Die Auswahlentscheidung habe letztlich das Bundesverteidigungsministerium getroffen.