Osnabrück - Nach dem möglicherweise unnatürlichen Tod einer Heimbewohnerin hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Ermittlungen aufgenommen. Die im Jahr 1976 geborene Frau sei am 5. Mai in einer Einrichtung in Osnabrück ums Leben gekommen, sagte am Freitag der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer. Der Verdacht richte sich gegen eine Pflegekraft. Der Heimträger habe Anzeige erstattet. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.

Es bestehe der Verdacht, dass die Mitarbeiterin der Bewohnerin zuviel Morphium verabreicht habe, sagte Retemeyer. Allerdings stehe noch ein toxikologisches Gutachten aus.